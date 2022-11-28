В Татарстане за 12 сельхозярмарок фермеры продали продукцию более чем на 1,2 млрд рублей

С 10 сентября в Татарстане провели уже 12 сельскохозяйственных ярмарок, на которых фермеры реализовали продукцию на общую сумму более 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ. Для покупателей на ярмарках всегда представлен широкий ассортимент продукции — картофель, лук, морковь, сахар, зерно, молоко разливное, мясо, колбасная продукция, сыры, мед и многое другое.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам прошедших ярмарок жители республики купили более 15 тыс. тонн овощей, в том числе 9,7 тыс. тонн картофеля, а также 192,2 тонны разливного молока, свыше 1,2 тыс. тонн мяса, в том числе 770,5 тонны говядины, и 1,5 млн штук яиц.

Напомним, сельхозярмарки проходят на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска. Кроме того, ярмарки с различной периодичностью организуют в 26 районах республики. В работе торговых площадок задействованы 32 района и более 12 тыс. единиц транспорта.

Продлятся сельхозярмарки до 24 декабря.