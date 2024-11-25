В Татарстане за 11 ярмарок горожане купили сельхозпродукцию на 862 млн рублей

В Татарстане за 11 ярмарочных дней фермеры продали сельскохозяйственную продукцию на сумму 861,9 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По итогам 11 ярмарок было реализовано 5927 тонн овощей, в том числе 3598,7 тонны картофеля, а также 191,5 тонны разливного молока, 493,4 тонны сахара, более 1,9 млн штук куриных яиц, 866,6 тонны мяса, включая 485,2 тонны говядины», – говорится в сообщении.

Для проведения ярмарок было задействовано свыше 10,2 тыс. единиц транспорта.

Приобрести фермерские продукты по ценам ниже среднерозничных на сельскохозяйственных ярмарках горожане смогут до 29 декабря.