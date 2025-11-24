В Татарстане за 11 ярмарочных дней реализовано продукции более чем на 1 млрд рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане за 11 ярмарочных дней реализовано сельскохозяйственной продукции на общую сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Горожанам по доступным ценам представлен широкий ассортимент продуктов: мясо птицы, яйца, говядина, свинина, картофель, овощи, молоко и молочные продукты, сахар, подсолнечное масло, мука, кондитерские изделия», – говорится в сообщении.

Всего в ходе 11 сельхозярмарок на торговые площадки было завезено более 6,7 тыс. тонн овощей, в том числе свыше 3,8 тыс. тонн картофеля, а также 219 тонн разливного молока, 681,5 тонны сахара, 1,4 млрд штук куриных яиц, 793 тонны мяса.

Ярмарочные площадки работают каждую субботу в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Нижнекамске и Камских Полянах.

Ярмарки являются одним из самых востребованных форматов сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной производителями республики. Они способствуют развитию сельского хозяйства и улучшению продовольственной безопасности региона, что соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», уточнили в министерстве.