В Татарстане за 10 месяцев снизилась смертность населения

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В январе-октябре 2023 года в Татарстане зарегистрировано более 31,7 тыс. летальных исходов. Показатель оказался на 2187 ниже, чем годом ранее, следует из доклада «Социально-экономическое положение в РТ», подготовленного Татарстанстом.

Несмотря на это, в республике отмечается убыль населения, так как число рождений оказалось ниже смертности. За 10 месяцев в Татарстане зарегистрировано 27 225 родившихся.

На 1000 населения рождаемость в РТ составила 9,1, а показатель смертности — 10,6. В то же время разница между ними уменьшилась в сравнении с 2022 годом. Тогда на 1 тыс. человек в регионе приходилось 9,2 рождения, а смертей — 11,4.