В Татарстане за 10 месяцев 2025 года произведено сельхозпродукции на 339 млрд рублей

В Татарстане объем произведенной сельскохозяйственной продукции за десять месяцев 2025 года достиг 339 млрд рублей, что составляет 107,1% к уровню прошлого года. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Заседание в формате видеоконференции провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, участие также принял Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По предварительным итогам года аграрии ожидают рост производства до 107% при плане 101,8%. В денежном выражении объем продукции превысит 400 млрд рублей против 350,4 млрд рублей в 2024 году. С учетом пищевой и перерабатывающей промышленности совокупный показатель достигнет 775 млрд рублей (в прошлом году – 698 млрд).

Основной прирост обеспечило растениеводство: впервые урожай масличных культур превысил 1 млн тонн. Валовой сбор плодов и ягод достиг 134 тыс. тонн, увеличившись вдвое. В рамках программы закладки интенсивных садов уже создано 1700 гектаров новых насаждений; в 2026 году планируется дополнительно разбить еще 60 гектаров.

Животноводческий сектор демонстрирует стабильный рост: ожидаемый прирост – около 1,5%, а общий объем продукции превысит 210 млрд рублей. Существенный вклад внесла молочная отрасль: надои составят 2,358 млн тонн, что на 70 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Производство мяса увеличится до 520 тыс. тонн (+2%), яиц – на 3%.

Годовая выручка сельхозпроизводителей прогнозируется на уровне 256 млрд рублей, что на 12% выше прошлогоднего показателя. Благодаря господдержке рентабельность отрасли оценивается в 10,5%, без субсидий – чуть более 6%. Удалось сохранить долю прибыльных предприятий на уровне 90%, что свидетельствует о продолжении оптимизации затрат.

За последние пять лет в агропромышленный комплекс Татарстана привлечено свыше 193 млрд рублей инвестиций, из них около 46 млрд – в текущем году. По словам Марата Зяббарова, в существующих экономических условиях особое значение приобретает эффективное управление расходами.