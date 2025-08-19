В Татарстане за 10 лет благоустроили 450 общественных территорий и 5,8 тыс. дворов

За последние десять лет – с 2015 по 2025 год – в Татарстане создали около 450 благоустроенных общественных пространств. На их реализацию направили 28,1 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. Об этом на брифинге в кабмине РТ сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин.

С 2020 года в республике также действует программа, инициированная Раисом РТ Рустамом Миннихановым, «Наш двор». За это время благоустроили 5,8 тыс. дворовых территорий, общий объем финансирования составил 54 млрд рублей. В ближайшие годы предстоит реализовать еще 812 проектов в жилых кварталах.

«Также отмечу, что Федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства также включает проекты, реализованные территориями нашей республики», – заключил Шайдуллин.