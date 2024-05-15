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В Татарстане за 4 месяца 2024-го построили на 33,7% больше жилья, чем год назад
Татарстан занял третье место в рейтинге регионов по объемам стройки в начале 2024 года. За январь-апрель объем жилищного строительства в республике составил 1,8 млн кв. м. Это на 33,7% больше, чем за тот же период 2023-го, пишет РИА «Новости».
Первое место в этом топе заняла Московская область (3,6 млн кв. м.). Причем там ввод упал на 7,4%. Второе место – Краснодарский край (1,9 млн кв. м). Однако в том регионе тоже объемы сократились на 19,9%. Четвертое место – Ленинградская область (1,5 млн кв. м., +14,9%), а на пятом месте – Дагестан (1,4 млн кв. м., рост почти в четыре раза).
Всего за январь-март в России построено 25,4 млн кв. м. Это на 20% больше, чем за тот же период 2023-го.
Ввод жилья в стране за январь-апрель 2024 года составил 36,6 млн кв. м. (+1,6% за год).
Новых проектов за тот же период времени в стране запустили на 15,5 млн кв. м. (+14% за год).
«Портфель строящегося жилья в рамках законодательства о долевом строительстве в России <…> на 1 мая достиг 110,6 млн кв. м., что 10 млн больше, чем годом ранее», – поделился замглавы Минстроя Никита Стасишин.
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