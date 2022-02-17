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Происшествия
17 февраля 2022  14:33
Павел Климчак

В Татарстане юные инспекторы вышли на дорогу и призвали водителей соблюдать ПДД

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Юные инспекторы дорожного движения Камско-Устьинского района вместе с сотрудниками ГИБДД и ГБУ «БДД» поучаствовали в акции «С любовью к ПДД!», чтобы привлечь внимание водителей к проблеме дорожно-транспортного травматизма.

 

Фото: ГИБДД Татарстана

Ребята заранее подготовили тематические рисунки и листовки с обращением к водителям соблюдать правила дорожного движения.

Юные помощники автоинспекторов раздали яркие конверты автолюбителям и призвали быть внимательными и осторожными на дороге. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

#ЮИДовцы
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