В Татарстане юные инспекторы вышли на дорогу и призвали водителей соблюдать ПДД

Юные инспекторы дорожного движения Камско-Устьинского района вместе с сотрудниками ГИБДД и ГБУ «БДД» поучаствовали в акции «С любовью к ПДД!», чтобы привлечь внимание водителей к проблеме дорожно-транспортного травматизма.

Фото: ГИБДД Татарстана

Ребята заранее подготовили тематические рисунки и листовки с обращением к водителям соблюдать правила дорожного движения.

Юные помощники автоинспекторов раздали яркие конверты автолюбителям и призвали быть внимательными и осторожными на дороге. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.