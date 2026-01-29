В Татарстане январские морозы спровоцировали у жителей интерес к новостям

Аномально низкие температуры в январе 2026 года в Татарстане привели к значительному увеличению активности пользователей в новостных лентах. Согласно данным аналитиков «Дзен», которые есть в распоряжении «Татар-информа», жители республики в период сильных холодов стали заметно чаще открывать новости и дольше задерживаться на материалах.

Исследование показало, что в морозные дни аудитория проводила за чтением новостных статей в среднем на 25% больше времени по сравнению с периодами обычной минусовой температуры. Особенно возрос интерес к прогнозам и официальным предупреждениям о непогоде.

Пик активности пришёлся на вечерние часы — с 18:00 до 23:00. Также выросло количество пользователей, читающих новости после полуночи: в холодные ночи эта аудитория становилась на 30% больше. Аналитики отмечают, что в такие дни жители республики чаще возвращались к новостной ленте в течение вечера, чтобы следить за актуальными обновлениями погодной и региональной повестки.