В Татарстане хотят запустить мультимодальный маршрут на остров-град Свияжск

В Татарстане в этом году планируют запустить мультимодальный маршрут на остров-град Свияжск. Он объединит три вида транспорта – электричку, автобус и теплоход. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник сектора по маркетингу пригородной пассажирской компании «Содружество» Эдуард Ионов.

«Речь идет о том, что пассажир в железнодорожных кассах сможет купить единый билет на весь маршрут. Сейчас ведем работу по интеграции билетов на водный и железнодорожный транспорт. Работаем с компанией «Флот РТ» для возврата туристов с острова-града Свияжск», – рассказал он.

Предполагается, что пассажир доедет от железнодорожной станции Казань-1 до станции Свияжск. Затем пересядет на рейсовый автобус, который довезет до острова-града. Посмотрев все достопримечательности в Свияжске, вернуться можно будет водным транспортом на речной вокзал Казани.

«На этом мультимодальном маршруте рассматривается также возможность покупки билета в мобильном приложении нашей компании», – отметил Ионов.