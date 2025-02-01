В Татарстане хотят запретить пропаганду сниффинга

В Татарстане хотят запретить пропаганду и демонстрацию сниффинга для защиты детей. Соответствующий законопроект внесли в Госсовет РТ депутаты парламентского Комитета по социальной политике. Изменения могут внести в закон «Об отдельных мерах по защите прав и законных интересов ребенка в РТ».

Напомним, что сниффинг – разновидность токсикомании, при которой ребенок вдыхает газ из зажигалок или баллончиков для их заправки.

«Статью 4 предлагается дополнить положением о защите ребенка от информации, пропагандирующей либо демонстрирующей потребление путем вдыхания сжиженных углеводородных газов, содержащихся в потенциально опасных газосодержащих товарах бытового назначения, и их паров», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Речь идет о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетиков) несовершеннолетним и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. Вторым законом установлен запрет на продажу несовершеннолетним газосодержащих товаров бытового назначения.

Законопроект разработан для приведения законодательства республики в соответствие с федеральными законами.