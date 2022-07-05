В Татарстане хотят запретить продажу несовершеннолетним тонизирующих напитков и зажигалок

В Татарстане хотят ограничить розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, а также товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Соответствующий законопроект внесли в Госсовет РТ депутаты-единороссы.

«Законопроектом предлагается ввести ограничение розничной продажи несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд, содержащих сжиженный углеводородный газ, и установить запрет на вовлечение несовершеннолетних в употребление сжиженного углеводородного газа путем вдыхания», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Разработчики документа убеждены, что законопроект позволит эффективнее противодействовать распространению подростковой токсикомании и создаст необходимые условия для защиты детей от использования потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы, представляющих угрозу жизни или здоровью.

За несоблюдение ограничения предусмотрены административные штрафы: для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

В пояснительной записке отмечается, что в Татарстане правоохранительные органы и медицинские организации ежегодно фиксируют факты потребления подростками газа, в том числе с летальным исходом.

Например, в Набережных Челнах в 2021 году правоохранительными органами зафиксировано четыре случая отравления газом подростков. В январе этого года несовершеннолетняя 2009 года рождения скончалась от острого отравления бутаном. В Елабуге на профилактическом учете в связи с потреблением газа стоят два несовершеннолетних.