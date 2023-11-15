В Татарстане хотят запретить подросткам находиться в местах, где разрешены табак и кальян

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В Татарстане хотят запретить несовершеннолетним находиться в местах, где разрешается курение табака и использование кальянов. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

Проект закона направлен на предотвращение популяризации табака и никотиносодержащей продукции среди детей и подростков, пояснила прокурор отдела по надзору за соблюдением законодательства в социальной сфере Управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры РТ Алсу Сафина.

«Предлагается ввести запрет на нахождение несовершеннолетних в помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов, а также в специально выделенных изолированных помещениях, где допускается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов», – сказала спикер, представляя документ.

По ее словам, это будет дополнительная мера защиты детей от воздействия вторичного табачного дыма, а также профилактики табакокурения среди подростков.

Законопроект, которым вносятся изменения в закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в РТ», внес в парламент прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

Депутаты планируют рассмотреть его на заседании Государственного Совета РТ в декабре.