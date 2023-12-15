В Татарстане хотят вывести переработку льна на промышленные масштабы

Министерство промышленности и торговли РТ совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ прорабатывают возможность выращивания и переработки льна в республике. Об этом в эфире «ТатарстанОнлайн» заявил глава татарстанского Минпромторга Олег Коробченко.

«Но все предприятия легкой промышленности, которые есть у нас в республике, они так или иначе из малого или среднего бизнеса. Большой объем переработать, поставить на промышленный поток нам пока сложно», – рассказал министр.

Он также отметил, что опытом в этой сфере с татарстанцами уже поделилась Беларусь. Также рассматривается возможность открыть производства в Узбекистане и Таджикистане и уже оттуда поставлять готовую продукцию.

«Когда-то эта отрасль была утеряна, но сейчас она возобновляется», – заключил Олег Коробченко.