В Татарстане хотят ввести «Тукаевскую карту»

На заседании Совета по культуре и искусству при Президенте РТ было предложено создать программу «Тукаевская карта». Генератором идеи выступило культурное сообщество республики.

«Было бы здорово рассмотреть возможность создания республиканской программы на примере “Пушкинской карты” для детей в возрасте от 10 до 14 лет», – объяснил директор Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Джалиля Рауфаль Мухаметзянов.

По мнению Президента РТ Рустама Минниханова, учреждения культуры должны быть наполнены современным содержанием, привлекательным для людей разных возрастов и интересов, быть местом, где люди смогут раскрыть и проявить свои творческие способности. «В этом вопросе есть большой потенциал для реализации государственно-частного партнерства. Нужно совместно выработать механизмы», – подчеркнул он.

Он напомнил, что по итогам прошлого года Татарстан, благодаря слаженной работе учреждений культуры, занял первую позицию в стране по количеству проданных билетов в рамках масштабного проекта «Пушкинская карта».

«Данную работу следует продолжить, не ограничиваясь возрастными рамками „Пушкинской карты“», — резюмировал Президент РТ.

Проект «Пушкинская карта» реализуется по всей стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина.