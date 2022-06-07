В Татарстане хотят ввести «тихий час» для соблюдения тишины в дневное время

Фото: архив «Татар-информ», Рамиль Гали

Комитет Государственного Совета Татарстана по законности и правопорядку разработает поправки в республиканский закон, устанавливающие «тихий час» с 13 до 15 часов. Предполагается, что в этот промежуток времени граждане должны будут соблюдать тишину.

«В связи с многочисленными просьбами жителей республики, учитывая положительный опыт регионов (других субъектов Федерации — прим. Т-и), Комитету по законности и правопорядку целесообразно подготовить соответствующие изменения в Закон РТ „О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время”, устанавливающее также „тихий час” с 13 до 15 часов, а также в Кодекс РТ об административных правонарушениях», — говорится в заключении профильного комитета.

В документе уточняется, что в Государственный Совет Татарстана и исполкомы муниципальных образований регулярно поступают обращения граждан, в основном молодых матерей и пожилых людей, с просьбой ввести «тихий час» с 13 до 15 часов.

В частности, по информации исполнительного комитета Набережных Челнов только за последние три года поступило 40 заявлений граждан на действия, нарушающие тишину в дневное время. В 25 регионах России уже существует подобное ограничение. Например, норма, запрещающая проведение ремонтных работ, нарушающих покой граждан и тишину, в многоквартирных домах, жилых домах блокированной застройки и общежитиях с 13 до 15 часов, установлена законом Башкортостана.