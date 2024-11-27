В Татарстане хотят ввести штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

В Татарстане хотят ввести штрафы за несоблюдение порядка оплаты проезда по платным автомобильным дорогам. Законопроект, которым вносятся дополнения в Кодекс РТ об административных правонарушениях, направил в Госсовет РТ депутат Марат Бариев. Документ находится на предварительном рассмотрении.

«В настоящее время в КоАП РТ отсутствует норма, регулирующая ответственность за несоблюдение порядка внесения платы за проезд по платным автомобильным дорогам и участкам автодорог общего пользования», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Для физлиц предлагается установить штраф в размере 2 тыс. рублей, юрлиц – 10 тыс. рублей. Штрафы за проезд грузового транспорта или автобуса для физлиц могут составить 5 тыс. рублей, юрлиц – 20 тыс. рублей.

Необходимость во введении новой статьи в КоАП РТ возникла в связи с изменениями федерального законодательства. При этом внесенные в кодекс изменения предусматривают наказание за неоплату проезда только по федеральным автодорогам. А платные региональные, межмуниципальные, местные, частные дороги с 1 сентября к ним не относятся. Ответственность за них регионы России должны устанавливать самостоятельно.

В документе поясняется, что из-за отсутствия ответственности автомобилисты, пользующиеся платными дорогами, понимая свою безнаказанность, не будут вносить своевременно плату.