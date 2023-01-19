В Татарстане хотят ввести новые ограничения для иностранных агентов

В Государственный Совет Татарстана поступил законопроект, которым вносятся изменения в отдельные законодательные акты республики. Документ направлен на правовое регулирование деятельности иностранных агентов.

Изменения предлагается внести в республиканские законы «О молодежной политике в РТ», «О референдуме РТ», «О местном референдуме», а также в Избирательный кодекс Татарстана и Кодекс РТ о муниципальной службе. Необходимость внесения изменений возникла в связи со вступлением в силу 1 декабря прошлого года федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», подписанного Президентом России Владимиром Путиным.

«Под иностранным агентом понимается лицо, получившее поддержку или находящееся под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее деятельность, виды которой установлены указанным федеральным законом», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Речь идет о политической деятельности, целенаправленном сборе сведений в области военной, военно-технической деятельности России, распространении предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов или участие в их создании.

Документом устанавливается запрет на членство иностранных агентов в избирательных комиссиях и комиссиях референдума. Иноагентам – физлицам запрещено вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов на проводимых в России выборах, в фонды избирательных объединений и референдума (ранее такой запрет распространялся на иностранных агентов – юридических лиц). Более того, иноагентам не разрешается занимать должности государственной гражданской и муниципальной службы.

Законопроект внесен депутатами Госсовета Татарстана 18 января и сейчас находится на предварительном рассмотрении.