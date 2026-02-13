В Татарстане хотят ввести налоговые льготы для крупных дорожных проектов

В Татарстане хотят снизить налоговую нагрузку на инвестпроекты по строительству и эксплуатации автодорог, построенных по концессионным соглашениям или на средства займа, а также на образовательную инфраструктуру Иннополиса. Соответствующий законопроект в Госсовет РТ внесло Правительство РТ.

Налоговая льгота может распространиться на два объекта, созданных в рамках концессионных соглашений. Это платный участок Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М7 и платная автодорога Алексеевское – Альметьевск, входящая в состав автомагистрали Шали (М7) – Бавлы (М5).

Под действие льготы также подпадают две автодорожные инфраструктуры, созданные с использованием средств, полученных по договору займа. Речь идет об автодороге от трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск до границы Казани и реконструированном участке Горьковского шоссе.

Кроме того, льготу по налогу на имущество организаций могут ввести в отношении учебно-лабораторных корпусов образовательных организаций Иннополиса.

«Законопроект направлен на увеличение инвестиционной привлекательности республики в сфере автодорожного строительства, уменьшение затрат, компенсируемых из бюджета РТ организациям на стадии эксплуатации, обеспечение доступных цен за проезд по платным участкам автодорог, а также на развитие образовательной и научной базы Иннополиса и укрепление IT-кластера Татарстана», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Законопроект находится на предварительном рассмотрении в парламенте.