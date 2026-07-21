В Татарстане хотят ввести льготы по договорам купли-продажи лесных насаждений

В Татарстане планируют ввести льготы для отдельных категорий граждан при заключении договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Законопроект, которым вносятся изменения в закон «Об использовании лесов в РТ», внесло в Госсовет республики Правительство РТ. Документ находится на предварительном рассмотрении.

«Предусматривается установление понижающего коэффициента 0,5 к ставкам платы для граждан по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В частности, понижающий коэффициент предлагается установить для ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО, супругов погибших участников боевых действий, а также для граждан, лишившихся жилья из-за пожара или природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, на льготу смогут претендовать многодетные семьи до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его очного обучения в образовательной организации, или до достижения старшим ребенком-инвалидом с детства 23 лет.

Однако понижающий коэффициент будет применяться по одному основанию, даже если заявитель принадлежит одновременно к нескольким категориям.

В случае нескольких собственников жилого дома или земельного участка, имеющих право на эту льготу, пониженная ставка будет применяться в отношении каждого.