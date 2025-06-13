В Татарстане хотят ввести четыре крупных молочных комплекса в 2025 году

В Татарстане появится четыре крупных молочных комплекса на 12,6 тыс. ското-мест в 2025 году, пишет ТАСС.

Как сообщили агентству в пресс-службе Минсельхозпрода РТ, активно строить фермы и комплексы Татарстану помогает благоприятная ценовая политика на молоко в 2024 и 2025 годах.

«В текущем году ряд инвесторов планирует ввести четыре крупных молочных комплекса на 12,6 тыс. ското-мест в Кайбицком, Мензелинском, Кукморском, Арском муниципальных районах. Общий объем капитальных вложений составит 10,8 млрд рублей», – рассказали в пресс-службе министерства.

Отмечается, что ввод современных молочных комплексов заложит базу для увеличения производства молока на уровне 3% каждый год.