В Татарстане хотят возродить санаторий с лечением кумысом

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В Ютазинском районе хотят заново построить санаторий, куда бы люди приезжали за кумысолечением, могли остановиться в загородных домиках с питанием и покататься на лошадях. Идею озвучил глава муниципалитета Аяз Шафигуллин во время проекта «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«Мы подготовили место, хотим создать санаторий, семейное место, куда бы люди приезжали. Там будет питание, дома. Хотим взять направление, когда дети больные ДЦП катаются на лошадях. Это дает хороший эффект», – рассказал глава района.

После революции на территории Ютазинского района работала всесоюзная здравница – Ютазинская кумысолечебница. Сюда съезжались представители творческой интеллигенции – поэты, писатели, музыканты, художники. Они и лечились, и устраивали музыкальные и поэтические вечера и концерты. Производство кумыса в районе есть и сейчас.

«Это хорошая база, чтобы на этом строить маркетинг. Выстроить новые виды бизнеса», — сказала глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина.