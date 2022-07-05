В Татарстане хотят возобновить грант «Наш новый учитель» для молодых педагогов. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«В 2020 году грант был отменен в силу финансовых обстоятельств. Сейчас прорабатывается вопрос, и вроде есть принципиальное решение, что этот грант будут возобновлять», – рассказал докладчик.

Поминов напомнил, что грант «Наш новый учитель» реализовался в Татарстане с 2011 года и предусматривал надбавку к зарплате до 10 тыс. рублей в месяц в течение первых трех лет работы педагога. «Благодаря этому гранту мы ежегодно привлекали 200 молодых учителей», – подчеркнул он.

Первый замминистра образования и науки заметил, что в течение учебного года образуется потребность в учителях из-за текучести кадров. Так, в прошлом году в систему образования пришли более 900 педагогов. За этот же период уволились около 240 молодых учителей.

«В этой связи для закрепления молодых специалистов необходимо продумать и принять меры социальной поддержки. Например, подъемные средства приступившим к работе в школе, предоставление жилья и так далее. Сегодня имеющиеся вакансии вынужденно закрываются за счет распределения нагрузки среди действующих учителей за счет совместительства педагогов, прошедших переподготовку, и работников пенсионного возраста», – резюмировал он.