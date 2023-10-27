В Татарстане хотят увеличить стоимость техосмотра

В Татарстане собираются с 1 января 2024 года повысить предельный размер платы за проведение технического осмотра автомобилей.

Проект соответствующего постановления Кабинета Министров республики подготовил Государственный комитет РТ по тарифам. До 3 ноября он будет проходить антикоррупционную экспертизу.

Для легковых автомобилей, используемых для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, то есть транспортных средств категории M1, предельная стоимость техосмотра увеличится с 913 рублей до 1022.

Техосмотр автомобилей, используемых для перевозки пассажиров и имеющих, помимо места водителя, более восьми мест для сидения (максимальная масса не превышает 5 тонн), то есть транспортных средств категории M2, подорожает с 1563 рублей до 1749.

Увеличится в цене и техосмотр автомобилей, используемых для перевозки пассажиров и имеющих, помимо места водителя, более восьми мест для сидения (полная масса превышает 5 тонн), то есть транспортных средств категории M3, — с 1888 рублей до 2113.

Для автомобилей, предназначенных для перевозки грузов и имеющих максимальную массу не более 3,5 тонны, то есть транспортных средств категории N1, предельная стоимость техосмотра вырастет с 999 рублей до 1118.

В свою очередь техосмотр автомобилей, предназначенных для перевозки грузов и имеющих полную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12, то есть транспортных средств категории N2, увеличится в цене с 1821 рубля до 2038.

Техосмотр автомобилей, предназначенных для перевозки грузов и имеющих максимальную массу более 12 тонн, то есть транспортных средств категории N3, подорожает с 1966 рублей до 2200.

Увеличится и предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств других категорий, в том числе категории L — мототранспортных средств (с 321 рубля до 359).

Изменения будут внесены в соответствии с Федеральным законом «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ №1434 от 15 сентября 2020 года и методикой расчета предельного размера платы за проведение техосмотра, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 30 июня 2022 года №489/22.

Контроль за исполнением постановления возложат на Государственный комитет РТ по тарифам.