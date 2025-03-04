В Татарстане хотят увеличить число вовлеченных в активности пожилых до 479 тыс. человек

Сегодня в Татарстане проживают 4 млн человек, из них 935 тыс. – это граждане старше трудоспособного возраста. Средняя продолжительность жизни в республике составляет 75,23 года. По состоянию на 1 октября 2024 года в РТ проживают 233 гражданина-долгожителя, возраст которых составляет 100 и более лет: 26 мужчин и 207 женщин. Удельная доля пожилых людей в сельской местности – около 26,5%, а в городской местности – 22,4%.

Анализ демографической ситуации как в Татарстане, так и в целом во всей стране показывает, что к 2030 году удельный вес граждан старше трудоспособного возраста увеличится до 30%. В связи с этим заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева заметила, что уже сейчас необходимо обратить особое внимание на создание условий для обеспечения сохранности здоровья граждан старше трудоспособного возраста и для организации ухода за теми пожилыми, кто в силу обстоятельств будет нуждаться в помощи посторонних лиц.

«Сегодня в рамках национального проекта «Семья» утверждены направления, которые подразумевают, что в каждом субъекте Российской Федерации должны реализовываться программы по поддержке активной жизненной позиции граждан трудоспособного возраста. В 2024 году в Республике Татарстан в целях реализации национального проекта была утверждена республиканская программа «Активное долголетие в Республике Татарстан» на 2025−2030 годы», – рассказала Юлия Абдреева.

Замминистра отметила, что основные мероприятия направлены в первую очередь на продление активного долголетия представителей старшего поколения, охрану их здоровья, а также на развитие социальных услуг для граждан данной возрастной группы и создание инфраструктуры для качественной и безопасной жизни татарстанцев старше трудоспособного возраста.

Основными участниками программы «Активное долголетие в Республике Татарстан» на 2025−2030 годы являются Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерство спорта РТ, Министерство культуры, Министерство образования и науки РТ, Министерство по делам молодежи РТ, Министерство здравоохранения РТ.

«Целевым показателем реализации данной программы является индикатор, который показывает, какая доля граждан старшего поколения вовлечена в активные мероприятия, такие как занятия спортом, участие в волонтерской деятельности, обучение компьютерной грамотности и другие», – пояснила чиновница.

Для Татарстана этот показатель по итогам 2025 года установлен 44,2%. Это значит, что 935 тыс. граждан из числа пожилых должны быть вовлечены в разного рода активности.

По словам Абдреевой, по состоянию на 1 января 2024 года в Татарстане данный показатель составлял примерно 31%, но в соответствии с задачами программы к концу 2025 года общая численность граждан, которые будут вовлечены в различные активности, должна быть увеличена почти до 479 тыс. человек.

«Здесь, конечно, основной упор будет сделан на привлечение граждан пожилого возраста к занятию спортом, к разнообразию досуга путем посещения мероприятий культурной направленности. Также у нас активно работают общественные организации, которые приобщают пенсионеров к волонтерской деятельности. Мы знаем, что сегодня около 500 человек зарегистрировались на сайте добро.рф как «серебряные» волонтеры и активно занимаются благотворительностью. Они оказывают помощь в том числе и гражданам-ровесникам, которые из-за наличия ограничений жизнедеятельности не могут полноценно вести быт. Кроме того, «серебряные» волонтеры активно участвуют в различных социально-культурных мероприятиях. Также отмечу, что добровольческие и волонтерские организации активно работают на базе наших стационарных учреждений социального обслуживания, домов-интернатов для граждан пожилого возраста и инвалидов, где оказывают помощь, проводят различные культурные мероприятия для тех, кто в силу обстоятельств не имеет семьи и проживает в данных учреждениях», – подчеркнула Юлия Абдреева.

Также в сотрудничестве с Ак Барс банком реализуется проект «Алтын Еллар – Золотые годы», предполагающий создание информационной системы, в которой окажется собрана вся информация о мастер-классах, кружках и иных мероприятиях для пожилых граждан. Там же можно будет узнать все подробности: расписание и место проведения занятия, удобный маршрут и алгоритм записи.

«Сегодня мы уже работаем в пилотном режиме на базе шести муниципальных образований. В дальнейшем эту систему будем распространять на все муниципальные районы и городские округа нашей республики», – заверила Юлия Абдреева.

Планируется, что к концу 2025 года благодаря реализации проекта «Алтын Еллар – Золотые годы» в районах число представителей старшего поколения, занимающихся в различных секциях и кружках, существенно увеличится: до 320 тыс. возрастет количество пожилых людей, занимающихся спортом, примерно 150 тыс. будут заняты в различных досуговых мероприятиях на базе учреждений культуры, около 18 тыс. пройдут обучение и будут вовлечены в самообразование на базе Университета третьего возраста и на базе учреждений профессионального образования, которые работают в каждом муниципалитете. Также, по данным Юлии Абдреевой, примерно 3,5 тыс. граждан пожилого возраста примут участие в волонтерской деятельности.