В Татарстане хотят увеличить число соотечественников, переселяющихся из-за рубежа

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В Татарстане планируют увеличить число граждан, которые приезжают в республику по государственной программе РТ «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019–2025 годы».

Проект постановления Кабмина РТ разработало Министерство труда, занятости и социальной защиты республики. Документ проходит антикоррупционную экспертизу, до 21 июля будут приниматься экспертные заключения.

Численность участников соответствующей государственной программы РФ и членов их семей, прибывших в Татарстан и поставленных на учет в МВД по РТ, в 2024 и 2025 годах должна составить 300 человек ежегодно вместо планировавшихся ранее 150 человек.

При этом объем финансирования республиканской программы останется неизменным: 900 млн рублей в 2024 году и 3 млн 791,2 тыс. рублей в 2025-м.

Кроме того, само постановление 2019 года поменяет название на «Об утверждении государственной программы Республики Татарстан „Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом“».

Таким образом, из названия программы исчезнет хронологическая привязка. Предполагается, что она будет действовать и в 2026 году, хотя конкретные показатели еще не определены.