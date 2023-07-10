В Татарстане хотят установить требования к цвету легковых такси

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В Татарстане могут установить требования к цвету кузова легкового такси. Он должен быть выдержан в белой или желтой гамме, что поможет идентифицировать автомобиль как такси. Соответствующий законопроект в Государственный Совет РТ внесло Правительство республики.

«Законопроектом регулируются вопросы организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси, регионального государственного контроля в этой сфере, определяются полномочия органов исполнительной власти Татарстана в области перевозок такси», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Орган исполнительной власти, который будет отвечать за контроль над перевозкой пассажиров и багажа, определит Кабинет Министров РТ. Он же установит порядок предоставления разрешения на работу такси, приостановления, аннулирования и возобновления его действия. Выдавать документ будет уполномоченный орган.

Законопроектом предусматривается, что разрешение на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси выдается на пять лет. Физлицу такое разрешение предоставляется на пять лет либо на меньший срок, указанный в заявлении. Пятилетний срок деятельности предусмотрен и для службы заказа такси.

Кроме того, допускается создание регионального реестра перевозчиков, легковых такси и служб заказа такси. Можно также будет использовать федеральную государственную информационную систему легковых такси.

Республиканский законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РТ» разработан в соответствии с федеральным законом. Депутаты рассмотрят проект закона в первом чтении на 45-м заседании Госсовета РТ VI созыва 13 июля.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября этого года. Разрешения на деятельность такси, выданные до этого времени, будут действительны до окончания срока их действия, но не более пяти лет.