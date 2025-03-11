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Общество 11 марта 2025 19:02

В Татарстане хотят установить особый противопожарный режим с конца апреля

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В Татарстане с 21 апреля могут установить особый противопожарный режим. Соответствующее постановление кабмина РТ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

«Установить с 21 апреля по 11 мая 2025 года на территории Республики Татарстан особый противопожарный режим», - говорится в тексте документа.

В этот период времени в Татарстане запретят разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор, готовить пищу на открытом огне на дачах или в лесах. Исключения составят лишь приготовление пищи в мангалах на территории объектов общественного питания.

Также в это время нельзя будет поджигать пиротехнику.

Кроме того, согласно постановлению, исполнительным органам госвласти РТ поручено принять меры по очистке территорий подведомственных объектов от сухой травы и мусора, проверить работоспособность источников наружного противопожарного водоснабжения, ограничить проведение пожароопасных работ с 21 апреля по 11 мая.

Помимо этого, министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ должно проинформировать население о мерах пожарной безопасности в пожароопасный сезон.

#особый противопожарный режим #Татарстан
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