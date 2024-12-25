В Татарстане хотят урегулировать развитие креативных индустрий

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В Татарстане урегулируют организацию и развитие креативных (творческих) индустрий в качестве сектора креативной экономики. Проект соответствующего закона республики находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно документу, в республике планируют создать благоприятные условия для возникновения новых идей и знаний, расширить возможности для самореализации субъектов индустрии, устранить барьеры для их развития и содействовать в развитии необходимой инфраструктуры для профессиональной ориентации детей, моложежи и других групп населения, повышению уровня занятости и т.д.

Документом устанавливается четыре вида креативных индустрий:

— основанные на историко-культурном наследии, в том числе народные художественные промыслы, ремесла, предоставление музейных предметов;

— основанные на произведениях литературы и искусства, результатах издательской и исполнительской деятельности;

— основанные на информационно-телекоммуникационных технологиях: создание и распространение информации, аудиовизуальные сервисы, создание видеоигр; деятельность СМИ и в сфере связей с общественностью;

— основанные на прикладном творчестве: производство одежды, аксессуаров, декоративно-прикладное и сценографическое искусство, дизайн, архитектура и гастрономия.

Субъектами креативных индустрий будут признаваться самозанятые, юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые подтвердят соответствие определенным критериям. Сведения о них будут внесены в специальный реестр.

Также в документ регулирует инфраструктуру и меры поддержки, которые могут быть доступны таким предпринимателям и самозанятым.