В Татарстане хотят упразднить железнодорожный разъезд Сарай-Чекурча

В Татарстане хотят упразднить населенный пункт – железнодорожный разъезд Сарай-Чекурча, расположенный в Арском районе. Соответствующий законопроект внес в Госсовет республики Арский районный Совет. Документ находится на предварительном рассмотрении.

«По результатам анализа установлено, что один населенный пункт – железнодорожный разъезд Сарай-Чекурча в составе Среднекорсинского сельского поселения Арского района – фактически прекратил свое существование. Утратил признаки населенного пункта, фактически не функционирует и не имеет перспектив дальнейшего развития», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Согласно кадастровым картам, на месте этого населенного пункта находится железная дорога. Кроме того, в результате осмотра наличие построек там не установлено, все заросло лесным массивом.

На территории отсутствуют опоры линий электропередачи, централизованное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение. Социальные и культурные объекты также отсутствуют.

По информации отдела МВД России по Арскому району, зарегистрированных жителей в населенном пункте нет.

Во время обсуждений жители Среднекорсинского сельского поселения поддержали инициативу об упразднении железнодорожного разъезда Сарай-Чекурча.