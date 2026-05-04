В Татарстане хотят упразднить железнодорожный разъезд Сарай-Чекурча
В Татарстане хотят упразднить населенный пункт – железнодорожный разъезд Сарай-Чекурча, расположенный в Арском районе. Соответствующий законопроект внес в Госсовет республики Арский районный Совет. Документ находится на предварительном рассмотрении.
«По результатам анализа установлено, что один населенный пункт – железнодорожный разъезд Сарай-Чекурча в составе Среднекорсинского сельского поселения Арского района – фактически прекратил свое существование. Утратил признаки населенного пункта, фактически не функционирует и не имеет перспектив дальнейшего развития», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Согласно кадастровым картам, на месте этого населенного пункта находится железная дорога. Кроме того, в результате осмотра наличие построек там не установлено, все заросло лесным массивом.
На территории отсутствуют опоры линий электропередачи, централизованное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение. Социальные и культурные объекты также отсутствуют.
По информации отдела МВД России по Арскому району, зарегистрированных жителей в населенном пункте нет.
Во время обсуждений жители Среднекорсинского сельского поселения поддержали инициативу об упразднении железнодорожного разъезда Сарай-Чекурча.