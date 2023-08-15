В Татарстане планируют создать жилищную программу для молодых учёных

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Татарстан прорабатывает варианты для улучшения жилищных условий молодых учёных. В частности, для них может быть создана отдельная программа, рассказал на брифинге в Кабмине республики министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Мы сегодня работаем над новым механизмом по поддержке молодых ученых. Есть разные варианты улучшения жилищных условий. Считаем эту задачу очень важной, ведь будущее за умами», – отметил министр.

Кроме того, может быть создана новая программа для сельской молодежи по линии ведомства. Она дополнит уже действующую, реализуемую Минсельхозпродом Татарстана.