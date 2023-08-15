news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 15 августа 2023 18:37

В Татарстане планируют создать жилищную программу для молодых учёных

Скопировать ссылку
news_top_970_100
В Татарстане планируют создать жилищную программу для молодых учёных
Фото: © «Татар-информ»

Татарстан прорабатывает варианты для улучшения жилищных условий молодых учёных. В частности, для них может быть создана отдельная программа, рассказал на брифинге в Кабмине республики министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Мы сегодня работаем над новым механизмом по поддержке молодых ученых. Есть разные варианты улучшения жилищных условий. Считаем эту задачу очень важной, ведь будущее за умами», – отметил министр.

Кроме того, может быть создана новая программа для сельской молодежи по линии ведомства. Она дополнит уже действующую, реализуемую Минсельхозпродом Татарстана.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное