Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане хотят создать интерактивный Центр науки и технологий, его концепция уже разработана. Об этом сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогических работников.

«Во исполнение поручения Раиса Татарстана Университет Иннополис совместно с Минобрнауки, Академией наук и Домом занимательной науки и техники разработал концепцию интерактивного Центра науки и технологий. Центр должен показать ребенку путь исследователя: вопрос, эксперимент, ошибка, доказательство и открытие», – рассказал он.

По словам Минниханова, для этого центра необходимо определить площадку, госзаказчика, источник финансирования, проектно-сметную документацию. Он предложил поручить решение этих вопросов профильной рабочей группе с отчетом до конца года.

Рифкат Минниханов также рекомендовал Минобрнауки РТ совместно с Университетом Иннополис отработать формат занятий на открытом воздухе с привязкой к федеральным государственным образовательным стандартам и их учетом в учебном плане. В пилотном режиме проект можно запустить в школах Казани и Верхнеуслонского района, заметил он.

«Университет Иннополис предлагает апробировать в школах цифровые учебники по информатике и искусственному интеллекту со встроенным учебным ИИ-ассистентом и интерактивом. Оба учебника будут готовы к пилотной реализации к сентябрю. Апробацию можно провести в кружках, на факультативных занятиях, на уроках информатики», – добавил президент Академии наук РТ.

Кроме того, он предложил запустить единую интеллектуальную образовательную платформу. «Стартовая площадка – десять школ республики», – отметил Минниханов.

По его мнению, важно также популяризировать науку в городской среде. В связи с этим он попросил Миндортранс РТ подготовить решения о размещении соответствующих роликов на медиаэкранах транспорта и метрополитена.