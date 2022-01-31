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Ру Тат
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Общество
31 января 2022  11:49
Арсений Каримов

В Татарстане хотят создать цифровую службу психолого-педагогической помощи молодежи

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Чтобы в каждом населенном пункте Татарстана у молодежи была возможность получить консультацию психолога, необходимо создать в республике цифровую службу психолого-педагогической помощи. Таким мнением на итоговом заседании коллегии Минмолодежи РТ поделился руководитель ведомства Тимур Сулейманов.

«В 30 муниципальных образованиях нет возможности получить личную консультацию у психолога. Для этого мы предлагаем создать новый сервис — Цифровую службу психологической помощи молодежи, которая сделает психологическую помощь по-настоящему доступной для молодежи любого населенного пункта в Татарстане», — пояснил докладчик.

При этом министр подчеркнул, что буллинг, эмоциональное выгорание и проблемы в семье могут привести к серьезным последствиям. Он также поблагодарил психологов, которые оказывали помощь пострадавшим во время майской трагедии в казанской школе №175.

#тимур сулейманов #психологическая помощь #ЧП в казанской школе
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