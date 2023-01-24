В Татарстане хотят собрать на одном сайте любимые детьми рецепты семейных блюд

В Татарстане хотят провести конкурс в социальных сетях, где дети вместе со своими родителями снимают видео с приготовлением любимых национальных блюд. Все они будут выложены на единый сайт, а лучшие работы окажутся отмечены призами. Об этом на заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» сообщила член Совета детских организаций РТ Зиля Хабибуллина.

«В каждой семье есть свои рецепты. Мы предлагаем сделать проект, где мы можем разместить информацию о них. В видеоролике дети должны будут рассказать о способе приготовления и показать процесс. Все видео будут опубликованы на одном сайте. В дальнейшем он может стать настоящей интерактивной книгой рецептов, предложенных детьми республики», — заявила она.

Хабибуллина подчеркнула, что проект особенно актуален в текущем году, который объявлен Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым Годом национальных культур и традиций.