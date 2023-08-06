В Татарстане хотят сделать бесплатным отдых для детей из семей мобилизованных

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В Татарстане планируют сделать бесплатными отдых и оздоровление для детей и молодежи из семей мобилизованных, сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии, командированных в зону СВО. Проект постановления Кабмина РТ разработало республиканское Минмолодежи.

Изменения готовятся в постановление «Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» и в настоящее время проходят антикоррупционную экспертизу.

В документе предложено изменить подпункт «Родительская плата за отдых и оздоровление детей и молодежи в лагерях, находящихся на территории Республики Татарстан, не взимается», дополнив его абзацем, посвященным детям из семей мобилизованных и сотрудников указанных ведомств.

Организацией смен для них займутся Минмолодежи, Минобрнауки, Минздрав и Минспорт Татарстана, а также исполкомы муниципальных районов. Средства на отдых этих детей будут выделены из местных бюджетов.

Из бюджета республики будет финансироваться 85% затрат на организацию таких профильных смен и смен различной тематической направленности.