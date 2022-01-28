В Татарстане хотят реализовать инвестиционный проект по запуску фабрики-кухни. Планируется осмотреть несколько площадок для размещения производства. Возможности реализации проекта обсудили в Минсельхозпроде РТ на встрече с представителями компании Qummy foodtech, сообщает пресс-служба министерства.

«Компания начала свою деятельность в январе 2020 года, создав ряд инновационных технологий в производстве продуктов питания. Создано более 150 точек питания в 34 городах 21 региона России и в двух странах. Технология предприятия позволяет сохранять готовые блюда без потери качества сроком на 180 суток и открывать пункты общественного питания без поваров и кухни», – отметили в ведомстве.

Для этого используются искусственный интеллект, включающий алгоритмы сочетания ингредиентов, способы превращения ингредиентов в элементы блюда, а также установка, которая распознает еду, автоматически генерируя программы вывода из разморозки и последующей доготовки блюд.

«Мы поможем выстроить отношения с сетями. Логистикой наша республика тоже обеспечена. В этом плане вы пришли куда надо. Казань – связующее звено, через которое можно пройти в Оренбург, Самару, Уфу, Ульяновск», – сказал представителю компании первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.