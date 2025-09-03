В Татарстане помогут авторам развивать блоги разной тематики на татарском

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Молодежный журнал «Идел» будет помогать авторам развивать свои блоги на родном языке, а также способствовать расширению тематики блогов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный редактор журнала Рамзия Галимова.

«Начинается новый сезон проекта “ШӘП ПРОДАКШН”. Ранее он реализовывался журналом “Ялкын”. Также мы в “Татмедиа” начинали делать Тик-ток проект под названием “ШӘП”. В нем участвовали популярные блогеры. Целью проекта было популяризировать татарский язык, собрать в одном месте татарских блогеров», – напомнила она.

В этом году проект ставит задачу поддержать молодых авторов, которые в соцсетях хотели бы рассказать о себе, своей деятельности, развиваться в этом направлении.

«У нас не хватает блогов, посвященных разным темам, на русском таких много. Например, молодой врач или танцовщик, которые ведут свой блог на татарском языке… Они могли бы рассказать много интересного о своей профессии», – пояснила Рамзия Галимова.

По изначальной задумке заявки принимались только от будущих авторов блогов 18-30 летнего возраста, однако потом было решено убрать возрастные ограничения. По словам Рамзии Галимовой, кто-то в 25-30 лет может быть пассивным, а кто-то и в 40-45 лет быть полон идей и желания активно вести свой блог.

Гульнар Гарифуллина