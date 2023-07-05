В Татарстане хотят разрешить охоту на бакланов

Госкомитет Татарстана по биоресурсам предложил внести в перечень охотничьих ресурсов баклана большого. Соответствующий законопроект по изменениям в Экологическом кодексе РТ поддержали депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Внеся данный вид в перечень охотничьих ресурсов, мы сможем регулировать его численность и предотвращать ущерб, который наносится рыбному хозяйству республики. Данный вид практически не имеет конкурентов, которые бы на него охотились», – сказал начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

Он уточнил, что баклан большой ранее редко залетал на территории Татарстана, но в последние годы стал широко распространяться в регионе. По данным учета за 2022 год, в республике насчитывается около 14 тыс. особей этой птицы.

«Птица питается только рыбой. В последние годы стали получать жалобы от представителей рыбохозяйственной отрасли на то, что они наносят большой ущерб рыбохозяйственному комплексу», – подчеркнул спикер.

В частности, за год бакланы наносят ущерб до 180 млн рублей, уничтожают до 2 тыс. тонн рыбы. «Данный баклан уже даже лезет в сети и эту рыбу уничтожает», – заключил Чиспияков.