В Татарстане хотят разработать курс по финансовой грамотности для предпринимателей

В Татарстане хотят разработать электронный образовательный курс по финансовой грамотности для предпринимателей по документированию хозяйственных операций и их дальнейшему финансовому учету. Такая рекомендация была озвучена Министерству образования и науки республики на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

Как рассказал заместитель министра образования и науки Татарстана Рамиль Хайруллин, в прошлом году была принята региональная программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в РТ на 2020 – 2023 годы».

«Предполагается, что реализация программы позволит к 2023 году достичь увеличения доли населения, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности и освоившего навыки грамотного финансового поведения, до 60%», – отметил он.

По словам Хайруллина, в феврале был утвержден план мероприятий по реализации программы. «Он предусматривает работу по 49 пунктам в рамках десяти направлений, по большинству из которых основными исполнителями являются министерства и татарстанское отделение Банка России», – уточнил докладчик.

Он добавил, что мероприятия по финансовой грамотности планируется провести среди 65% школьников и 50% студентов среднего профессионального образования. На сегодня в Татарстане реализацию программ, включающих основы финансовой грамотности, осуществляют 90% школ.

В общеобразовательных организациях проводятся информационные уроки, лекции, тематические занятия, конференции и семинары по финансовой грамотности, реализуется проект «Школьная карта».

«В прошлом году доля дошкольных образовательных организаций, реализующих программы с включением основ финансовой грамотности, составила около 54%, в среднем по стране – 60%», – заметил замминистра образования и науки.

Для дошкольников и младших школьников в 2020 – 2021 годах реализованы информационно-игровой курс в формате «играй и учись», а также образовательный курс по финансовой грамотности на родном (татарском) языке обучения для пенсионеров, проживающих в сельской местности. По электронному образовательному курсу проведено обучение 2325 жителей республики.

Кроме того, в конце прошлого года обучение прошли свыше 2,7 тыс. сотрудников крупных предприятий Татарстана по проекту «Финансовая грамотность на рабочем месте». Реализован также образовательный курс по финансовой грамотности для 800 действующих военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, 200 военнослужащих уволенных в запас.

«Вместе с тем взрослые остаются самой малоохваченной мероприятиями группой населения», – констатировал докладчик.

Общий объем финансирования региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в РТ на 2020 – 2023 годы» определен в сумме 27 млн рублей. В феврале на безвозмездной основе для обучающихся колледжей и школьников получено 245 975 учебников по финансовой грамотности.