В Татарстане хотят продвигать самозанятых с помощью ГИС «Локоло»

В Татарстане хотят продвигать деятельность самозанятых с помощью государственной информационной системы «Локоло». Об этом стало известно сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«С помощью системы можно вызвать мастера для решения бытовых проблем. Сейчас это реализуется через проверенных партнеров. Предполагается, что в будущем можно будет вызвать, например, самозанятого сантехника, которого уже приглашали соседи. То есть это будет еще и площадка для продвижения самозанятых», – рассказал начальник отдела цифровой трансформации в сфере культуры, образования и молодежной политики Центра цифровой трансформации РТ Булат Габдрахманов.

«Локоло» – это единый цифровой сервис для решения жилищных вопросов и получения услуг ЖКХ, социальная сеть для общения соседей по дому. Система также позволяет проводить общие собрания собственников жилья многоквартирных домов и заочные голосования.

«Здесь можно оплачивать коммунальные платежи без комиссии, подавать показания счетчиков, обращаться в управляющую организацию. Со следующего года заявки будут автоматически уходить в ГИС “ЖКХ”. Пока делаем акцент на сервисах ЖКХ. Но это еще и шаг для того, чтобы предоставить бесплатную площадку для самозанятых, которые хотят свои услуги оказывать жителям в пешей доступности», – отметил спикер.

На данный момент к системе подключены жители более 4,8 тыс. многоквартирных домов и 314 управляющих организаций. Кроме того, к ней подключили садовые товарищества.

«”Локоло” стремится стать единым маркетплейсом в том числе и государственных услуг. Мы сейчас прорабатываем возможность переноса популярных сервисов, которые жители используют в приложении. В части стратегии будут пересечения с госуслугами, будет некое единое окно, но в плане мобильного приложения», – поделился планами Габдрахманов.

Сервис начали развивать в 2021 году Минцифры и Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.