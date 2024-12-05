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В Татарстане хотят продлить налоговые льготы по «упрощенке»
Правительство Татарстана предложило продлить на год льготную ставку для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения «доходы – расходы». Соответствующий законопроект внесен в Госсовет РТ и находится на предварительном рассмотрении.
«Предусматривается продление действия до 1 января 2026 года налоговых льгот в размере 5% для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения “доходы – расходы” по следующим видам экономической деятельности: обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Законопроект, которым вносятся изменения в закон «Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения», разработан для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Татарстане.
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