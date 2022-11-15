В Татарстане хотят продлить налоговые льготы для управляющих компаний промпарков ОЭЗ

В Татарстане хотят продлить льготы по налогу на имущество в размере 50% на 2023 – 2025 годы для управляющих компаний промышленных парков, созданных на территории особых экономических зон. Соответствующий законопроект одобрили депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Льготы позволили управляющим компаниям особой экономической зоны разместить на своей территории 57 резидентов. Это новые юридические лица, из них 33 уже осуществляют промышленное производство в ОЭЗ. На 1 июля резиденты создали 8 837 новых рабочих мест, в бюджеты всех уровней перечислено налогов на 57 млрд рублей. Объем освоенных инвестиций составил свыше 158 млрд рублей, выручка резидентов – более 779 млрд рублей», – рассказал заместитель министра экономики Татарстана Динар Шакиров.

По Налоговому кодексу России от налогообложения были освобождены управляющие компании особых экономических зон, учитывающие на балансе в качестве объектов основных средств недвижимое имущество, созданное для реализации соглашений о создании ОЭЗ. Льготы предоставлялись в течение десяти лет, и в настоящее время их действие, в том числе у ОЭЗ «Алабуга», истекает.

Дополнительно законопроектом предусматривается полное освобождение от налога на имущество на 2023 – 2025 годы и уплаты налога в размере 50% на 2026 – 2028 годы для управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, расположенных на территории особых экономических зон промышленно-производственного типа. Это касается имущества, созданного для функционирования промпарка и введенного в эксплуатацию с 1 января 2023 года.