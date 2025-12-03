В Татарстане хотят продлить меры соцподдержки для участников СВО и их семей

В Татарстане хотят продлить до 31 декабря следующего года меры социальной поддержки для участников СВО и их семей. Соответствующий законопроект внесло в Государственный Совет РТ Правительство республики. Документ находится на предварительном рассмотрении.

«Предусматривается продление права получения отдельных мер соцподдержки лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, принимающими участие в специальной военной операции, лицами из числа военнослужащих, а также заключившими контракт о пребывании в добровольческом формировании и проходящими службу в войсках национальной гвардии РФ», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Кроме того, законопроектом предлагается продлить меры соцподдержки для родителей, супругов, несовершеннолетних детей этой категории граждан.

Уточняется, что поддержка будет оказана вне зависимости от наличия у них задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.