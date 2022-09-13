Пониженный налог на прибыль в Татарстане планируют продлить до 2024 года

В Татарстане хотят продлить до 1 января 2024 года пониженный налог на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков. Льготная ставка сохранится на уровне 13,5%. Соответствующий законопроект одобрили на заседании депутаты Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

Пониженные налоги сохранятся для предприятий, реализующих инвестиционные проекты, а также для организаций, которые получают 100-процентный доход от услуг многоуровневых и подземных стоянок на 150 машиномест, введенных в эксплуатацию в 2011 – 2013 годах.

«Все это действовало и в этом году, но федеральный закон дает нам возможность продлить эти льготы еще на один год. Здесь выпадающие доходы по этому году составляют скромную сумму – 1,7 млн рублей», – сказал председатель комитета Леонид Якунин.

Зампредседателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов поинтересовался, насколько необходимо продлевать льготы. «Они убыточно работают?» – спросил он.

Якунин ответил, что пониженный налог на прибыль организаций продлить нужно. «Они не убыточно работают, но в свое время они не заполнялись. Специально было принято решение для того, чтобы эти стоянки начали работать в полную силу», – уточнил он.

«В свое время никого нельзя было уговорить строить парковки, потому что это было очень дорого. Поэтому давали льготы. Окупаемость по их бизнес-планам была свыше 10 лет, мы могли дать льготы на меньший период. Сейчас новые строятся, мы даем им», – добавил депутат Леонид Барышев.

Кроме того, на заседании парламентарии поддержали законопроект, который предусматривает переименование территорий опережающего социально-экономического развития в территории опережающего развития.

«Указанное изменение обусловлено встречающимся на практике смешением понятий “территории опережающего социально-экономического развития” и “особые экономическое зоны” и их правовых режимов», – пояснил Якунин.

Он отметил, что законопроект направлен на приведение терминологии, используемой в законах Татарстана в соответствие с федеральным законодательством.