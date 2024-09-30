В Татарстане хотят повысить штрафы за нарушение уличной торговли до 1 млн рублей

В Татарстане хотят увеличить штрафы за нарушение организации уличной торговли и ввести ответственность за неуплату парковки. Законопроект, которым вносятся изменения в Кодекс РТ об административных правонарушениях, поддержали депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«Законопроект направлен на усиление административной ответственности за нарушение порядка организации уличной торговли и оказания услуг, связанных с развлечением населения в неустановленных местах. А также на совершенствование нормы, предусматривающей ответственность за неуплату за размещение транспортных средств на платной муниципальной парковке», – рассказал председатель комитета Александр Чубаров.

По его словам, власти города Казани считают, что действующие сегодня штрафы – незначительные. То есть штраф в 3 тыс. рублей для торговцев – недостаточно серьезное наказание. После оплаты штрафа они продолжают незаконную деятельность на прежнем месте, отметил депутат.

Законопроектом предлагается увеличить штрафы за торговлю или оказание услуг, связанных с развлечением населения, в неустановленных для этого местах, а также за нарушение порядка размещения нестационарных торговых объектов. Для граждан максимальные штрафы составят 5 тыс. рублей, для должностных лиц – 50 тыс. рублей, для юрлиц – 1 млн рублей.

Чубаров подчеркнул, что есть проблема в толковании судами норм КоАП, касающихся неуплаты за размещение машин на платной муниципальной парковке. В частности, суды указывают на отсутствие в статье кодекса такого состава правонарушения, как несвоевременность оплаты.

При этом в правилах пользования муниципальными парковками, расположенными на автодорогах Казани, установлено, что оплатить необходимо в первые 15 минут.

«Таким образом, из-за отсутствия ответственности лица, размещающие транспортные средства на платной муниципальной парковке, оставляют машины на неограниченное количество времени, оплачивая пользование парковкой постфактум либо не в полном объеме», – заключил парламентарий.