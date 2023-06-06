В Татарстане хотят повысить пассажиропоток речного транспорта до 500 тыс. человек в год

В Татарстане к 2025 году планируют увеличить объем речных перевозок до 500 тыс. пассажиров в год. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Цели мы ставим такие, чтобы к 2025 году поднять планку пассажиропотока до 500 тыс. пассажиров. Это расчетные величины, очень даже достижимые», — сказал глава Миндортранса.

В навигацию прошлого года в пригородном сообщении было перевезено 330 тыс. пассажиров. По сравнению с 2021 годом это меньше на 1,2%, отметил спикер.

В навигацию этого года задействовано 13 пассажирских теплоходов и 11 дебаркадеров. На данный момент в Татарстане функционируют два предприятия, осуществляющие пригородные пассажирские перевозки на водном транспорте. Это АО «Татфлот» и ООО «Производственное объединение нерудных материалов „Набережные Челны”».

В республике работают восемь причалов (Казань, Свияжск, Болгар, Тетюши, Чистополь, Елабуга, Нижнекамск, Камское Устье) и две паромные переправы (Зеленодольск — Нижние Вязовые, Аракчино — Верхний Услон).

Пригородные пассажирские перевозки осуществляются по десяти социально-значимым маршрутам. Общая протяженность внутренних водных путей в Татарстане составляет 1057 километров.