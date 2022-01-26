В Татарстане хотят построить дополнительный причал рядом с туристическим в Болгаре

Миндортранс Татарстана в этом году планирует проработать вопрос строительства дополнительного причала рядом с туристическим причалом в Болгаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На этот год ставится задача совместно с соседними регионами реализовать мероприятия по возрождению межрегионального пассажирского сообщения водным транспортом и обновлению флота», – рассказали в министерстве.

Вопрос по организации межрегионального скоростного сообщения речным транспортом обсуждался в прошлом году на совместном совещании профильных министерств четырех регионов. На нем рассмотрели необходимость восстановления межрегиональных маршрутов между Самарской, Саратовской и Ульяновской областями и Татарстаном, а также возможные маршруты между Самарой, Саратовом, Ульяновском и Казанью с промежуточными остановками, имеющими туристический потенциал.

В Татарстане функционируют семь пассажирских причалов – в Казани, Свияжске, Болгаре, Тетюшах, Чистополе, Елабуге и Нижнекамске, а также паромные переправы Зеленодольск – Нижние Вязовые и Аракчино – Верхний Услон, ледовые переправы Зеленодольск – Нижние Вязовые, Аракчино – Верхний Услон, Соколка – Новый Закамский и Покровское – Красный ключ.

Услугами водного транспорта в пригородном сообщении в прошлом году воспользовались 334 тыс. человек, что на 15,3% больше, чем в 2019 году.