В Татарстане хотят построить девять овощехранилищ мощностью 20 тыс. тонн. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«Прошлый год показал наши слабые места в овощеводстве. Был определенный дефицит овощей, что привело к росту цен на них. Этот вопрос можно решить, создавая овощехранилища, потому что осенью овощей достаточно, а потом из-за того, что хранение ограничено, мы оказываемся в сложной ситуации. На сегодня планируется построить девять объектов», — сказал руководитель республики.

По словам Минниханова, для реализации таких проектов требуется государственная поддержка. «Мы будем обращаться в Министерство сельского хозяйства России, чтобы сумма поддержки была увеличена с 20% до 50%», — отметил он.

По мнению главы Минсельхозпрода РТ Марата Зяббарова, Татарстан должен обеспечивать картофелем и овощами не только свое население, но и реализовывать эту продукцию за пределами республики.

Министр сельского хозяйства и продовольствия упомянул, что с этого года производителям картофеля и овощей открытого грунта предусмотрены субсидии — до 40 тыс. рублей на гектар. В частности, при сохранении площадей предусмотрено 25 тыс. рублей на гектар, а при увеличении площадей более чем на 10% — 40 тыс. рублей.

«Ожидаем увеличение площадей порядка 10% к уровню прошлого года. На эти цели будет направлено около 90 млн рублей господдержки», — подчеркнул он.

Зяббаров добавил, что производство картофеля и овощей сдерживается нехваткой современных хранилищ. Он согласился с Президентом Татарстана, что 20% возмещения затрат на строительство хранилищ не позволяет реализовать запланированные проекты, а при субсидировании 50% стоимости затрат в республике уже в этом году приступили бы к строительству девяти хранилищ.

По оценке, стоимость хранилища на 4 тыс. тонн хранения может составить 32–40 млн рублей.