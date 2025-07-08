В Татарстане хотят перейти на новую систему «Выборы» без интернета

В этом году на выборах в Татарстане планируют использовать новую цифровую платформу государственной автоматизированной системы «Выборы» 2.0. Она не зависит от интернета. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета республики по государственному строительству и местному самоуправлению заместитель председателя ЦИК РТ Андрей Нефедов.

«Перебои со связью стали частыми. Поэтому мы пригласили разработчиков новой цифровой платформы ГАС «Выборы» 2.0. Она создана на отечественном программном обеспечении, полностью изолирована от влияния извне. То есть она не имеет выхода в интернет, это замкнутый цикл», – рассказал он.

Нефедов отметил, что прежняя государственная автоматизированная система «Выборы» пока тоже используется. Сейчас сотрудники ЦИК Татарстана работают в двух системах.

«Мы вводим в ГАС «Выборы» 2.0 информацию, потом на случай страховки вносим в старую систему. Все данные, которые мы пересылаем, находятся внутри цифровой платформы 2.0. Никакого доступа извне нет. И от перебоев связи она не зависит», – подчеркнул зампредседателя ЦИК.

ГАС «Выборы» позволяет решать задачи по организации избирательного процесса на всех этапах. Это планирование подготовки проведения выборов, учет избирателей, ввод данных о кандидатах в депутаты, проведение голосования, подведение итогов и последующая статистическая обработка результатов.

В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики, дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому округу, а также выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.