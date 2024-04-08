В Татарстане хотят печь хлеб из сорта фиолетовой пшеницы

Селекционеры из Татарстана первыми вывели сорт фиолетовой пшеницы - «надира». Запатентовали и внесли в Госреестр селекционных достижений РФ данный сорт еще в 2022 году, пишет газета «Республика Татарстан».

«Фиолетовым» его назвали оттого, что зерно у этой пшеницы имеет оттенок упомянутого цвета. Такая особенность развилась из-за того, что в оболочке зерна большой объем антоцианов – пигментов, дающих окраску растений. Отметим, что такой пигмент есть в свекле, баклажане и краснокочанной капусте, а также в вишне, красном винограде, черной смородине, ежевике, голубике.

Причем именно эти антоцианы укрепляют иммунитет человека, улучшают зрение и выступают как профилактика от онкологии. При этом организм сам не может синтезировать эти полезные вещества, их можно получить, только кушая растительные продукты синего, красного и фиолетового цветов.

Селекционеры пришли к выводу, что технология выпечки хлебобулочных изделий, установленная ГОСТом, для таких сортов, как «Надира», не подходит – количество антоцианов сильно уменьшается. Поэтому селекционеры, по словам одного из них, вместе с Институтом пищевых производств и биотехнологии КНИТУ изучаем, нужно ли повысить температуру и сократить время выпечки или, наоборот, увеличить.